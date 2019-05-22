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Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов соберется в Брюсселе

Военные также проведут сессии с Украиной и с коллегами по Средиземноморскому диалогу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Высший военный орган НАТО - Военный комитет - будет заседать в среду в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов. Сессии этой встречи пройдут под председательством главы Военного комитета главного маршала авиации Стюарта Пича при содействии верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса (SACEUR) и верховного главнокомандующего по трансформации альянса генерала Андре Ланата.

"Военачальники начнут свой день со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы получить информацию о политическом контексте и обсудить ключевые стратегические вопросы, стоящие перед Североатлантическим альянсом", - говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Вторая сессия будет посвящена дальнейшим указаниям относительно сдерживания и обороны НАТО. На третьем заседании начальники генштабов обсудят вопросы, относящиеся к сфере ответственности Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR). Согласно коммюнике, речь пойдет о ее расширении.

Высокопоставленные военные стран НАТО также проведут две сессии со своими партнерами - одну с Украиной, а другую - с коллегами по Средиземноморскому диалогу (с регионами Ближнего Востока и Северной Африки).

"Сессия по Украине позволит военачальникам получить обновленную информацию о текущей ситуации в области безопасности, о последних событиях и обсудить будущее сотрудничество", - сказано в коммюнике пресс-службы НАТО.

В ходе встречи со своими коллегами по Средиземноморскому диалогу министры обороны обсудят вопросы разработки инициатив в области стабильности и укрепления оборонного потенциала в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В штаб-квартире НАТО указывают на то, что советы и рекомендации начальников генштабов призваны способствовать дальнейшему обсуждению вопросов в преддверии июньского совещания министров обороны стран НАТО.

Военный комитет собирается два раза в год в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на уровне начальников генштабов, чтобы обсудить операции и миссии НАТО и дать Североатлантическому совету военные рекомендации о том, как альянс может наилучшим образом решать задачи глобальной безопасности, напоминает пресс-служба. Один раз в год военачальники стран НАТО встречаются в одном из государств-членов организации.

НАТО Украина

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