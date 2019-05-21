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Военные США сообщили о сопровождении истребителями в районе Аляски российских Ту-95

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американские военные сообщили во вторник о сопровождении самолетами ВВС США российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в районе Аляски.

По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), это произошло 20 мая. Сначала два истребителя F-22 сопроводили двух Ту-95, попавших в зону опознавания противовоздушной обороны США. Кроме того, еще два других F-22 сопроводили еще два Ту-95. Кроме того, как отмечает NORAD в Twitter, на этот раз российские Ту-95 летели вместе с двумя Су-35.

Таким образом, в небе близ Аляски было замечено, в общей сложности, шесть российских самолетов.

Российские самолеты в течение всего времени оставались в международном воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", - сказано в сообщении Минобороны РФ, которое поступило в "Интерфакс".

По данным Минобороны, "продолжительность полёта составила более 12 часов".

Россия. США

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