Немку, пытавшуюся продать пояс смертника через мессенджер, обвинили в участии в ИГ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Германии обвинение в участии в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) предъявлено 26-летней немецкой гражданке Дерьи О., сообщает в среду генпрокуратура ФРГ.

По данным следствия, в феврале 2014 года женщина приехала из Германии в Сирию, где примкнула к ИГ. Там же был проведен исламский ритуал бракосочетания с бойцом организации, с которым она общалась, еще будучи в Германии.

Дерья жила со своим мужем в Сирии и Ираке на территориях, подконтрольных ИГ. Дома, в которых она жила бесплатно, принадлежали местным жителям, которые либо бежали от ИГ, либо их оттуда выгнали.

Муж научил ее пользоваться автоматом, у нее также был пояс смертника. Еще один пояс она пыталась продать через мессенджер, отмечается в заявлении пресс-службы прокуратуры.

Дерью задержали 14 ноября прошлого года, и с 15 ноября она находится под стражей.