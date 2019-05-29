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В Багдаде семерых французов приговорили к смерти за членство в ИГ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Суд Багдада в среду вынес смертный приговор 29-летнему выходцу из Франции Ясину Саккаму за то, что он вступил в ряды террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает в среду газета Parisien.

Саккам стал седьмым французом, приговоренным в Ираке к смертной казни за последние несколько дней.

Ранее возглавляемая США коалиция против ИГ передала иракским властям дюжину выходцев из Франции. Еще пять человек из этой группы все еще ожидают приговора.

Между тем, правительство Франции настаивает на том, что ее совершеннолетние граждане, связанные с ИГ и воевавшие на Ближнем Востоке, должны предстать перед французским судом, а не подвергаться депортации на родину. Париж также выступает против вынесения им смертного приговора.

Ирак Франция ИГ

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