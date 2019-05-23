В США здоровую собаку усыпили по завещанию хозяйки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В штате Вирджиния (США) здоровую собаку усыпили, поскольку ее умершая хозяйка завещала похоронить питомца вместе с ней, сообщает в четверг The Guardian.

Случай произошел еще в марте, однако сейчас он был предан огласке. Тогда сотрудники одного из приютов для животных на протяжении двух недель пытались предотвратить убийство собаки, так как ей без труда смогли бы найти новых хозяев. Попытки зоозащитников не принесли результатов. Метис породы ши-тцу по кличке Эмма была усыплена и кремирована.

Ситуация вызвала дискуссию в обществе. Это связано, в частности, с тем, что в Вирджинии питомцы считаются частной собственностью, которой хозяин вправе распоряжаться по своему усмотрению. Таким образом, указание в завещании просьбы об эвтаназии животного является законной.

Усыпление Эммы выявило и этические проблемы. Как сообщает NBC, в Вирджинии законодательно запрещено хоронить людей вместе с домашними животными, но закон не распространяется на семейные и частные участки для захоронений.