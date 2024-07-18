КС РФ запретил усыплять бездомных животных в случаях перегруженности приютов

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал усыпление безнадзорных животных исключительной мерой, оправданной лишь в экстраординарной ситуации в конкретном регионе, когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить защиту жизни, прав, свобод человека и общественную безопасность.

Постановление было оглашено в суде в четверг, передал корреспондент "Интерфакса".

Поводом к проверке статей 7 и 18 федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" стал запрос Верховного суда Бурятии, куда попал административный иск зоозащитников о признании недействующим регионального закона. В частности, истцы сочли неправомерной норму, которая позволяет усыплять бездомных животных в Бурятии на 31-й день с момента отлова, если за месяц пребывания в месте временного содержания их никто не забрал.

По мнению ВС Бурятии, оспариваемые законоположения не соответствуют Конституции, поскольку позволяют регионам России без ограничений распоряжаться жизнью здоровых неагрессивных животных без владельцев, за рамками полномочий, установленных федеральным законодательством, что вступает в противоречие с принципами гуманного обращения с животными, в том числе с запретом жестокого обращения с ними.

КС счел, что сама по себе норма не противоречит Основному закону, однако разъяснил ее конституционно-правовой смысл. Суд признал, что для более эффективной защиты человека регионы получили право предусмотреть свои мероприятия, помимо методических указаний правительства РФ, чтобы учесть возможные повышенные риски, обусловленные географическими, климатическими, социально-экономическими и иными факторами. В частности, субъекты РФ могут устанавливать основания, чтобы отправить животных в пункты временного содержания, а не приюты.

При этом, постановил КС, усыплять можно только в исключительных случаях: если конкретное животное напало на человека, проявляет немотивированную агрессию или является переносчиком опасной болезни, либо если в регионе сложилась "экстраординарная ситуация с обеспечением безопасности граждан от нападений животных без владельцев или от распространения переносимых ими опасных для человека болезней" и "только когда организация любых других мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев объективно не может привести к разрешению этой ситуации".

"К числу причин для умерщвления животных без владельцев не могут быть отнесены основания, связанные исключительно с соображениями рационализации (...), например, с загруженностью приютов для животных (...) либо с оптимизацией бюджетных расходов на эту деятельность. Умерщвление животных без владельцев в подобных случаях означало бы отступление от имеющих конституционный характер гуманистических начал в регулировании обращения с животными и от целей обращения с ними, было бы по сути отказом органов публичной власти от исполнения своих функций", - говорится в постановлении.

КС указал, что такие меры должны иметь установленные региональным законом временные рамки, не превышающие периода, разумно необходимого для улучшения возникшей экстраординарной ситуации.

Необходимо также установить разумный срок и условия, чтобы владелец мог обнаружить отловленное животное, что необходимо как из-за его имущественных прав, так и из-за эмоциональной связи между владельцем и питомцем.