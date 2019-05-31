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Помпео встретится с Меркель и главой МИД ФРГ Маасом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу посетит Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом, сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

На встрече речь пойдет о "двухсторонних темах и международных вопросах, в том числе о Китае, ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и о конфликте на востоке Украины", отметили в МИД.

Беседа с Маасом состоится в пригородной резиденции МИД Германии, на вилле "Борзиг", где традиционно проходят дипломатические мероприятия высокого уровня, в том числе встречи министров стран "нормандского формата" по урегулированию на Украине.

После этого госсекретарь США вернется в Берлин, где в 12.00 (13.00 мск) у него запланирована встреча с канцлером. Как в свою очередь сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фиц, на встрече речь пойдет о "двухсторонних и актуальных международных вопросах". Перед беседой запланированы заявления для прессы.

Как сообщил ранее представитель госдепартамента США, из Германии Помпео отправится в Швейцарию, а в понедельник из Швейцарии вылетит в Нидерланды.

Изначально Помпео собирался посетить Берлин 7 мая, но неожиданно поездка была отменена - вместо Берлина Помпео посетил Ирак.

США ФРГ Майк Помпео

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