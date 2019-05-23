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Представившиеся россиянами воры украли из отеля в Париже бриллиант за 45 млн евро

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Представившиеся россиянами неизвестные украли у бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате в Париже бриллиант, стоимость которого оценивается в 45 млн евро, сообщает в четверг газета Parisien.

Двое мужчин пришли в отель, где остановилась политик. Они представились российскими экспертами по оценке драгоценностей, которых женщина приглашала, чтобы подтвердить стоимость бриллианта.

Однако во время оценки мужчинам удалось незаметно подменить камень. Когда Диубате это обнаружила, преступники уже скрылись.

Столичная полиция начала расследование по делу о краже, осуществленной организованной преступной группировкой. Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.

париж

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