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Глава Пентагона подтвердил возможность отправки дополнительных сил на Ближний Восток

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - США действительно могут направить на Ближний Восток дополнительные силы, заявил в четверг исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Мы изучаем вопрос о защите собственных войск (уже находящихся в ближневосточном регионе - ИФ)... Для этого может потребоваться отправить дополнительные войска", - заявил Шанахан.

В то же время он отверг сообщения СМИ о конкретном числе военных, которых планируется отправить на Ближний Восток.

"Я проснулся сегодня утром и прочитал, что мы направляем 10 тысяч военных на Ближний Восток, еще я читал про 5 тысяч... Нет никаких 10 тысяч и никаких 5 тысяч, это неверно", - сказал Шанахан.

Также он заявил, что в четверг проинформирует президента США Дональда Трампа о текущей ситуации с Ираном.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что министерство обороны США готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тыс. военных для усиления защиты от потенциальных иранских угроз. Будет обсуждаться также размещение дополнительных ЗРК Patriot, а также увеличении числа кораблей в Персидском заливе.

Пентагон США

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