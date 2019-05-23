Пентагон представит планы по возвращению военных на Ближний Восток

В начале года США вывели большую часть войск с территории Сирии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны США готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тыс. военных для усиления защиты от потенциальных иранских угроз, сообщило агентство Associated Press.

По данным собеседников агентства, планы Пентагона будут представлены на встрече в четверг утром. Источники уточнили, что никакого конкретного решения еще не принято и нет ясности относительно того, одобрит ли администрация президента предложения Минобороны.

По их словам, Белый дом и Пентагон обсудят размещение дополнительных ЗРК Patriot и увеличение числа кораблей в Персидском заливе.

В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году. В свою очередь президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

В середине мая ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих судов и военных кораблей в регионе.