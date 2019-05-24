Сенатор США предупредил об угрозе свободе прессы после предъявления дополнительных обвинений в адрес Ассанжа

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Рон Уайден выразил обеспокоенность в четверг по поводу дополнительных обвинений против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, связанных с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

"Дело не в Джулиане Ассанже. Речь идет об использовании закона о шпионаже для обвинения получателя и издателя секретной информации", - говорится в заявлении Уайдена.

"Я крайне обеспокоен прецедентом, который это может создать, и потенциальной опасностью для работы журналистов и первой поправки (к Конституции США - ИФ)", - отметил он.

Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Среди прочего, она гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова и свободу прессы.

Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании.

По каждому из пунктов ему грозит по 10 лет тюрьмы. А с учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

До сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.

Комментируя новые обвинения, в Wikileaks заявили о нарушении Вашингтоном свободы слова и печати. "Это безумие. Это - конец освещения темы нацбезопасности в СМИ, а также - конец первой поправке (к Конституции США, в которой, в частности, говорится о свободе прессы и свободе слова - ИФ)".