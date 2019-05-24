Служившего на авианосце американского военного обвинили в шпионаже

Он, предположительно, планировал опубликовать секретные данные в СМИ и контактировал с "Севмашем"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Суд в США признал виновным в шпионаже старшину ВМС США Стивена Келлогга и приговорил его к трем годам тюрьмы, сообщают в пятницу американские СМИ.

Речь идет о 26-летнем старшине ВМС США, который с 2016 по 2018 годы служил на борту атомного авианосца "Карл Винсон". Во время службы он имел доступ к информации о ядерных энергетических установках американских кораблей. Согласно данным следователей, военный собирался организовать передачу информации СМИ, а затем планировал перебежать в РФ.

"Келлогг знал, что после публикации информации потенциальные противники США, вероятно, смогут вычислить границы возможностей (энергетических установок - ИФ) американских атомных авианосцев", - отмечает агентство Associatad Press. Подсудимый признал себя виновным и сотрудничал со следствием. Благодаря этому он получил мягкий приговор.

Согласно материалам суда, Келлогг также "поддерживал контакты с объединением "Севмаш".

В августе прошлого года его задержали в аэропорту, так как поведение мужчины вызвало подозрения у сотрудников служб безопасности. В дальнейшем удалось узнать о его планах.