Поиск

Почти 300 африканских мигрантов спасены у берегов Ливии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Береговой охране Ливии удалось спасти 290 тонущих мигрантов в ходе двух операций в Средиземном море у берегов Триполи, сообщают в пятницу западные СМИ.

Патруль береговой охраны спас 87 мигрантов, граждан разных африканских стран, в том числе шестерых женщин и ребенка, из тонущей резиновой лодки в 50 километрах к востоку от ливийской столицы, отмечается в сообщении. По словам представителя ВМС Ливии, мигрантов доставили на военно-морскую базу в Триполи.

В миреЧисло погибших в конфликте в Ливии превысило 440 человекЧитать подробнее

В рамках другой операции, 203 мигранта, также граждане африканских стран, были обнаружены в двух лодках у побережья города Злитен, расположенного в 140 километрах к востоку от Триполи. Они были направлены в центр содержания под стражей в районе Сук аль-Хамис.

СМИ напоминают, что агентства ООН и гуманитарные организации выступают против отправки мигрантов в лагеря в Ливии, которая была "охвачена хаосом" после гибели Муаммара Каддафи в 2011 году. Они опасаются, что мигранты могут стать жертвами ополченцев.

Ситуация в Ливии усугубилась после того, как 4 апреля 2019 года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Ливия

Новости

Юнкер признал, что Греция подделала данные о своих финансах для вступления в ЕС

Юнкер признал, что Греция подделала данные о своих финансах для вступления в ЕС

В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке

В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке

Минобороны РФ откроет представительство в ЦАР

В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации

Туристов в Черногории предложили штрафовать на 600 евро за прогулки в купальниках

Туристов в Черногории предложили штрафовать на 600 евро за прогулки в купальниках

Тереза Мэй объявила об уходе в отставку с поста лидера консервативной партии

Тереза Мэй объявила об уходе в отставку с поста лидера консервативной партии

Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 интернет-спутников системы Starlink

Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 интернет-спутников системы Starlink

Что случилось этой ночью: пятница, 24 мая

Ракета Falcon 9 с интернет-спутниками стартовала с третьей попытки

Коломойский выразил желание вернуть долю в ПриватБанке

Коломойский выразил желание вернуть долю в ПриватБанке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');