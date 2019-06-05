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Мальтийские моряки спасли в Средиземном море более 270 нелегалов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Командование ВМС Мальты сообщило, что в ходе трех различных операций мальтийские моряки спасли в Средиземном море 271 нелегального иммигранта, передают в среду западные СМИ.

Спасенные нелегалы были доставлены на Мальту для медицинского освидетельствования.

СМИ напоминают, что Мальта ранее стала перевалочным пунктом для нелегалов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу через Средиземное море. Однако миграционное давление на Мальту возросло еще больше после того, как Италия стала отказывать нелегалам в приеме.

Правительство Мальты также просило у властей ЕС помощи, чтобы справиться с потоком иммигрантов.

Нашествие мигрантов в Европу

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Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границе
Мальта Средиземное море

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