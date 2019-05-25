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Российские моряки с арестованного судна в Стамбуле сошли на берег

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Шесть российских моряков с арестованного в Стамбуле судна сошли на берег и отправятся домой, сообщило Генконсульство РФ в столице Турции.

"Шесть российских моряков, находившихся фактически в плену почти год на сухогрузе "Стримлайн", 24 мая наконец-то смогли сойти на берег и отправиться на родину", - говорится в сообщении на странице генконсульства в фейсбуке.

Отмечается, что с июня 2018 года турецкая компания "Акча шиппинг" и агентирующая фирма "Гандол марин", с которыми у моряков был заключен контракт, полностью прекратили обслуживание судна и команды, включая обеспечение питьевой водой, продуктами питания и предоставление медицинской помощи.

"Долгожданный благополучный исход стал возможным благодаря последовательным и активным усилиям Генконсульства России в Стамбуле во взаимодействии с губернаторством Стамбула и портовыми властями города", - добавили в генконсульстве.

Как сообщали СМИ, турецкое судно Streamline было арестовано в июне 2018 года в Стамбуле за долги. К российским морякам на судне не допускали медиков, в то время как двум членам экипажа необходима помощь. В связи с этим уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова направила запрос своей турецкой коллеге.

Россия Турция

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