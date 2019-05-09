Задержанные в России украинские рыбаки вернулись на родину

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Украинские рыбаки, задержанные за незаконное пересечение российской границы, вернулись домой, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Вчера граждане Украины - рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные 10 сентября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы РФ, освобождены из-под стражи и в настоящее время уже находятся на родине", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Как отмечается, Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина "постоянно контролировали условия содержания и соблюдение прав граждан Украины, содержавшихся в пенитенциарных учреждениях России, неоднократно, совместно с вице-президентом Европейского института омбудсмена Ниной Карпачевой, они посещали украинских моряков в СИЗО Крыма".

В пресс-службе напомнили, что "осенью прошлого года результатом этой работы стало возвращение домой команды российского судна "Норд" и восьми украинских моряков с судна "ЯМК-0041", а весной нынешнего - освобождение еще двоих украинских рыбаков".

"Эти события широко освещались в СМИ. Поэтому с большим удивлением мы восприняли слова уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека госпожи Денисовой о ее участии в процессе возвращения моряков на родину, - говорится в сообщении. - С искренним сожалением вынуждены констатировать, что подобные заявления не соответствуют действительности".

10 сентября 2018 года российские пограничники задержали двух граждан Украины - рыбаков, пришвартовавшихся на моторной лодке на территории России - у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района Крыма. Рыбаки - жители села Стрелковое Херсонской области Украины.

Со своей стороны в Государственной пограничной службе Украины заявили, что рыбаки попали на территорию Крыма из-за проблем с двигателем лодки.