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Что случилось этой ночью: суббота, 25 мая

Новая стратегия НАТО и новые победители конкурса "Голос. Дети"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, это происходит из-за растущей "ядерной угрозы" со стороны России.

- В Казани осуждены неонацисты, которые убили африканского студента. Они участвовали в нападениях на уроженцев Киргизии и Афганистана, а также публично призывали к насилию.

- Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь Алсу Микелу Абрамову. Руководитель канала заявил, что проект "Голос.Дети" будет продолжаться.

- Госсекретарь США Майк Помпео одобрил продажу вооружений на $ 8 млрд. Покупателями выступили Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Ранее сенатский комитет по международным делам принял решение заблокировать продажу, сославшись на то, что это решение может усугубить гуманитарный кризис в Йемене.

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