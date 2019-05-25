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Обвиняемые в убийстве африканского студента в Казани неонацисты признаны виновными

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Верховном суде Татарстана присяжные вынесли обвинительный вердикт неонацистам, обвиняемым в убийстве африканского студента в Казани, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

"Присяжные вынесли обвинительный вердикт в убийстве студента. По этому эпизоду двое подсудимых призваны виновными единогласно", - сказал собеседник агентства.

На скамье подсудимых четверо местных жителей. Помимо убийства студента и нападения на граждан Киргизии и Афганистана им инкриминируется совершение и иных преступлений, в том числе организация экстремистского сообщества.

Как сообщалось, 24-летний гражданин Республики Чад - студент Казанского (Поволжского) федерального университета - был убит вечером 16 февраля 2017 года в Казани. Обвинение в совершении этого преступления предъявлено двоим подсудимым. По данным полиции, они являются приверженцами неонацизма. Позже они сознались в еще двух нападениях. 23 декабря 2016 года они избили 40-летнего уроженца республикиКиргизия, а 21 февраля 2017 года напали на 50-летнего уроженца Афганистана.

Двое других подсудимых - участники того же экстремистского сообщества. Их обвиняют как в публичных призывах к насилию, ложном доносе, так и в нападении на стражей порядка.

Россия Казань

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