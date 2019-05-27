Поиск

Трамп не исключил возможности переговоров с Ираном

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого.

"Я думаю, что Иран хотел бы провести переговоры, и если они этого хотят, мы тоже готовы", - цитируют СМИ слова Трампа на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Американский президент находится в Японии с визитом.

Он отметил: "Посмотрим, что произойдет, но я знаю, что премьер-министр (Абэ - ИФ) поддерживает близкие отношения с Ираном".

По словам Трампа, "никто не хочет, чтобы произошло что-то ужасное, особенно я".

В последнее время отношения между США и Ираном серьезно обострились на фоне наращивания американского военного присутствия в районе Персидского залива.

В ходе визита в Ирак накануне глава иранского МИД Джавад Зариф заявил: "Мы постоянно отражаем все усилия, направленные на развязывание войны против Ирана. Мы встретим их со всей мощью и выстоим".

США Иран Дональд Трамп Япония

Новости

Экономист Науседа победил на выборах президента Литвы

Экономист Науседа победил на выборах президента Литвы

Основатель Huawei высказался против запрета на сотрудничество с Apple

Европарламент обновил предварительные результаты выборов

Европарламент обновил предварительные результаты выборов

Партия сторонников Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Ле Пен призвала Макрона сделать выводы из голосования и распустить парламент

Объявлен предварительный прогноз распределения мест в новом Европарламенте

Экзит-пол показал лидерство партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

Экзит-пол показал лидерство партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

Багдад предложил посредничество между США и Ираном

Министра образования Аджарии уволили за российские флаги на фестивале в Батуми

Майкл Гоув стал восьмым претендентом на пост премьера Великобритании

Майкл Гоув стал восьмым претендентом на пост премьера Великобритании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');