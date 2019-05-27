Бунт и пожар произошли в колонии в Одессе

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Одесской колонии №51 произошло массовое неповиновение заключенных и начался пожар, сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался пять дней и не был решен. Сегодня перешел в горячую стадию", - написал Старенький в своем фейсбуке в понедельник. Он также утверждает, что были избиты сотрудники колонии.

Как сообщает местное издание "Думская", у здания колонии дежурит множество пожарных машин, кареты скорой помощи. Также к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

Со слов очевидцев издание сообщило о побеге как минимум 15 заключенных, скрывшихся в частном секторе, еще около сотни якобы забаррикадировались внутри здания.

Собеседник "Думской" рассказал, что беспорядки в колонии начались после того, как там ранили ножом или заточкой сотрудника, отвечавшего за длительные свидания, после чего такие свидания отменили.

Позже в одесской полиции сообщили, что в ходе беспорядков пострадали четверо сотрудников колонии, погибших нет.