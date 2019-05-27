Поиск

Бунт и пожар произошли в колонии в Одессе

Бунт и пожар произошли в колонии в Одессе
Архивное фото
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Одесской колонии №51 произошло массовое неповиновение заключенных и начался пожар, сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался пять дней и не был решен. Сегодня перешел в горячую стадию", - написал Старенький в своем фейсбуке в понедельник. Он также утверждает, что были избиты сотрудники колонии.

Как сообщает местное издание "Думская", у здания колонии дежурит множество пожарных машин, кареты скорой помощи. Также к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

Со слов очевидцев издание сообщило о побеге как минимум 15 заключенных, скрывшихся в частном секторе, еще около сотни якобы забаррикадировались внутри здания.

Собеседник "Думской" рассказал, что беспорядки в колонии начались после того, как там ранили ножом или заточкой сотрудника, отвечавшего за длительные свидания, после чего такие свидания отменили.

Позже в одесской полиции сообщили, что в ходе беспорядков пострадали четверо сотрудников колонии, погибших нет.

Одесса Украина

Новости по теме

Новости

В Одессе освободили заложников, взятых во время бунта в колонии

Во Франции задержали двух подозреваемых в организации взрыва в Лионе

Объявленный в розыск в Испании Пучдемон прошел в Европарламент

Объявленный в розыск в Испании Пучдемон прошел в Европарламент

В Австрии рассмотрят вопрос о вотуме недоверия канцлеру

Премьер Греции решил провести досрочные выборы в парламент

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 мая

Экономист Науседа победил на выборах президента Литвы

Экономист Науседа победил на выборах президента Литвы

Основатель Huawei высказался против запрета на сотрудничество с Apple

Европарламент обновил предварительные результаты выборов

Европарламент обновил предварительные результаты выборов

Партия сторонников Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');