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Украинские военные показали учения в Азовском море

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные провели учения в Азовском море, сообщает во вторник пресс-центр операции Объединенных сил Украины.

Экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" совершили учебные маневры со стрельбами из кормового и носового артиллерийских модулей. В учениях также приняла участие морская авиация: привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Во время учений отрабатывалось тактическое маневрирование, атака морской цели с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи, сообщают украинские военные.

Операция Объединенных сил на Украине началась в апреле 2018 года, придя на смену антитеррористической операции (АТО). Это комплекс военных и организационно-правовых мероприятий, направленный на противодействие "российской агрессии" на востоке Украины.

Украина Азовское море

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