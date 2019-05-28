Украинские военные показали учения в Азовском море

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные провели учения в Азовском море, сообщает во вторник пресс-центр операции Объединенных сил Украины.

Экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" совершили учебные маневры со стрельбами из кормового и носового артиллерийских модулей. В учениях также приняла участие морская авиация: привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Во время учений отрабатывалось тактическое маневрирование, атака морской цели с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи, сообщают украинские военные.