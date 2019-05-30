Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом

В них был задействован средний десантный корабль "Юрий Олефиренко"

Фото: Пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в четверг утром в фейсбуке Генштаба ВСУ. К публикации прилагаются фотографии с учений, согласно которым в учениях разведчиков ССО был задействован средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС ВСУ.

28 мая сообщалось, что в Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава операции Объединенных сил Украины провели учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.