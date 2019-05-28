Стену с рождественским граффити Бэнкси перевезут в музей в Уэльсе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В городе Порт-Толбот в Уэльсе начались работы по переносу в музей стены одного из гаражей, на котором уличный художник Бэнкси оставил свое рождественское граффити, пишет во вторник газета The Guardian.

Произведение появилось на стене гаража в декабре прошлого года. На граффити изображен мальчик, который языком ловит пепел от горящего рядом ящика.

Ожидается, что в среду стену с помощью крана погрузят в автомобиль, после чего работу Бэнкси в новый музей искусств в центре Порт-Толбота. Транспортировка будет проходить в сопровождении полиции.

Ранее в январе телеканал "Би-би-си" сообщал о жалобах владельца гаража, 55-летнего Иэна Льюиса. Он сетовал, что посмотреть на граффити приходят тысячи людей, и он не может с этим справиться. Из-за наплыва любопытных вокруг гаража пришлось установить металлическое ограждение.

Позднее телеканал сообщил, что владелец гаража продал граффити галеристу Джону Брендлеру, который заплатил за работу более £100 тыс.