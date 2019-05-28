Поиск

Стену с рождественским граффити Бэнкси перевезут в музей в Уэльсе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В городе Порт-Толбот в Уэльсе начались работы по переносу в музей стены одного из гаражей, на котором уличный художник Бэнкси оставил свое рождественское граффити, пишет во вторник газета The Guardian.

Произведение появилось на стене гаража в декабре прошлого года. На граффити изображен мальчик, который языком ловит пепел от горящего рядом ящика.

Ожидается, что в среду стену с помощью крана погрузят в автомобиль, после чего работу Бэнкси в новый музей искусств в центре Порт-Толбота. Транспортировка будет проходить в сопровождении полиции.

Ранее в январе телеканал "Би-би-си" сообщал о жалобах владельца гаража, 55-летнего Иэна Льюиса. Он сетовал, что посмотреть на граффити приходят тысячи людей, и он не может с этим справиться. Из-за наплыва любопытных вокруг гаража пришлось установить металлическое ограждение.

Позднее телеканал сообщил, что владелец гаража продал граффити галеристу Джону Брендлеру, который заплатил за работу более £100 тыс.

Бэнкси

Новости

Балканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницу

Посольство РФ в Сербии потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

В Австрии назначен временный канцлер

В Австрии назначен временный канцлер

Крушение самолета с совладелицей S7 на борту связали с потерей пилотом управления

Крушение самолета с совладелицей S7 на борту связали с потерей пилотом управления

Что случилось этой ночью: вторник, 28 мая

Мадуро пообещал решить кризис в Венесуэле демократически

Раненная при нападении человека с ножом в Японии школьница скончалась

При нападении человека с ножом в Японии пострадали 13 учениц начальной школы

При нападении человека с ножом в Японии пострадали 13 учениц начальной школы

Неизвестный с ножом напал на людей в японском Кавасаки

Неизвестный с ножом напал на людей в японском Кавасаки

Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента

Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');