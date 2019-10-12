Бэнкси закроет свой лондонский магазин, ни разу не открывавший двери

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Британский уличный художник Бэнкси объявил о закрытии своего магазина в лондонском Кройдоне, который появился 1 октября, но ни разу не открывал свои двери для посетителей.

Художник опубликовал в своем инстаграме видеозапись, согласно которой магазин "Gross Domestic Product" ("Валовой внутренний продукт") прекратит свое существование уже в эти выходные.

Ранее Бэнкси разместил в своем инстаграме несколько фотографий только открывавшегося тогда проекта. Также был опубликован снимок приклеенного к стене на скотч объявления о том, что некий производитель открыток решил присвоить себе имя художника, а ему, в свою очередь, посоветовали запустить собственную линейку товаров, чтобы закрепить псевдоним за собой. В записке отмечалось, что посетителей в помещение пускать не будут, но все товары можно будет приобрести в интернет-магазине.

Хотя попасть в магазин было нельзя, через стекло витрины можно было увидеть своеобразную выставку, скомпонованную как интерьер комнаты. Среди "товаров" - шкура мультяшного тигра Тони, известного по рекламе хлопьев Kellogg's, охотничьи трофеи в виде плюшевых зверей, страдающих от загрязнения окружающей среды. По стенам также были вывешены фрагменты известных работ Бэнкси.