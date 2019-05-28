Что произошло за день: вторник, 28 мая

Скандал вокруг задержания россиянина из миссии ООН в Косово, восстановление украинского гражданства Саакашвили и новый случай нападения в школе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россиянин из миссии ООН и его коллега оказались задержаны в Косово во время полицейской операции. По версии косовской стороны, Михаил Краснощеков был возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению рейда. Сербские СМИ сообщили, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Россиянина госпитализировали, позднее он был отпущен на свободу. Всего косовская полиция задержала около 30 человек в ходе рейда в четырех общинах на севере края, в которых проживают сербы.

- Колонна военных автомобилей с сербскими солдатами отправилась к границе с автономным краем Косово и Метохия. По данным сербской радиостанции Б92, в сторону зоны безопасности на границе также вылетел МиГ-29 ВВС Сербии. Ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич объявил о приведении армии в полную боевую готовность на фоне полицейской операции в Косово.

- Президент Австрии Александр ван дер Беллен назначил временного канцлера. Им стал министр финансов Хартвиг Лёгер. Его предшественнику Себастиану Курцу парламент накануне вынес вотум недоверия.

- Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство. Ранее бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии попросил Зеленского восстановить его в гражданстве, которого он лишился в 2017 году. Саакашвили намерен прилететь на Украину в среду.

- Немецкие следователи объявили предварительные причины крушения самолета с совладелицей S7 Наталией Филёвой на борту. Согласно отчету, самолет упал из-за потери пилотом управления. Очевидцы, в частности, сообщили о срыве борта в пике при попытке развернуться. В отчете напрямую не указаны виновники инцидента.

- Вооруженный ученик школы в Саратовской области ударил топором 12-летнюю девочку. По версии следствия, нападавшим оказался 14-летний ученик школы №4 в городе Вольск. Он также бросил одну бутылку с горючей смесью в класс, еще одну - в коридоре. По стечению обстоятельств пожара не последовало. Пострадавшая девочка была госпитализирована. Подросток задержан, на него завели уголовное дело. Выяснилось, что он состоит на учете у психиатра.