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Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями миссии МВФ сообщил, что на неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если это не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент", - сказал Зеленский на встрече с миссией МВФ, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что в ближайшее время президент Зеленский подаст в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Первое и главное на этом этапе - это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. (...) Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду. Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и будет подан в Раду для принятия соответствующих решений", - сказал Данилюк.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по представлению 59 народных депутатов признал неконституционной статью 368-2 УК о незаконном обогащении.

Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

Украина Владимир Зеленский

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