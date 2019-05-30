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Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и "Интерфакс" договорились повысить доступность информации о бизнесе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и международная информационная группа "Интерфакс" договорились о сотрудничестве с целью повышения доступности информации о бизнесе.

Соглашение между сторонами было подписано 30 мая в рамках программы визита в Узбекистан премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"Мы наблюдаем постоянно растущий интерес бизнеса к работе на рынке Узбекистана и высоко оцениваем готовность правительства Республики Узбекистан создавать все более комфортные условия для иностранных инвесторов. Повышение открытости национального бизнеса означает, что зарубежным компаниям станет еще проще искать потенциальных партнеров в Узбекистане, объективно оценивать их возможности и перспективы", - сказал исполнительный директор группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

"Интерфакс" – крупнейшая в СНГ негосударственная информационная группа, создатель известных на рынке информационно-аналитических систем СПАРК, СКАН, ЭФИР, Маркер, X-Compliance, АСТРА. Сервисы "Интерфакса" помогают бизнесу находить партнеров, работать на финансовом и товарных рынках, управлять рисками, осуществлять внешние коммуникации, проводить маркетинговые исследования.

"Интерфакс" входит в глобальное информационное партнерство D&B World Wide Network. Информационная база данных D&B является крупнейшей в мире и охватывает 325 млн компаний (из примерно 400 млн компаний, существующих в мире

Узбекистан Интерфакс

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