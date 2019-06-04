Помпео призвал Россию отчитаться о крушении малайзийского лайнера MH17

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия недостаточно сотрудничает в расследовании крушения MH17 и должна отчитаться о произошедшем, считает госсекретарь США Майк Помпео.

"Они (Россия - ИФ) должны сделать больше", - сказал глава госдепа в интервью нидерландской компании RTL.

"Россия должна отчитаться за то, что там произошло. Я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит", - отметил он.

Помпео подчеркнул, что Россия должна понять, что "в ее интересах объяснить, что же произошло в результате ужасного происшествия, в результате которого погибли люди".

"Сегодня у нас была возможность поговорить с министром иностранных дел (Нидерландов - ИФ) об этом вопросе и о той работе, которую мы продолжаем проводить, постараться сделать все возможное, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что там произошло, за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать их в этом", - добавил госсекретарь США.

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.