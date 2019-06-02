Поиск

ПВО Сирии поразили воздушные цели противника в районе Дамаска

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - О мощных взрывах в воскресенье утром недалеко от столицы Сирии Дамаска сообщило сирийское государственное телевидение.

В свою очередь, сирийское информагентство SANA без конкретных данных проинформировало, что силы ПВО отразили атаку "противника".

По данным агентства, которое ссылается на армейские источники, в результате авиаудара израильских ВВС по пригороду Кунейтры погибли трое сирийских военнослужащих, семеро получили ранения. Району причинен материальный ущерб.

В то же время, официальный представитель израильских военных сообщил в субботу вечером, что две ракеты были пущены с территории Сирии в сторону Голанских высот, которые контролирует Израиль, но не привел подробностей.

Сирия Израиль

Новости

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Трамп не исключил отмену соглашения об обмене секретными данными с Лондоном

Трамп не исключил отмену соглашения об обмене секретными данными с Лондоном

Российский военный самолет совершил пролет над базой спецназа США

Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США

Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США

Косовские власти призвали ООН начать расследование против российского сотрудника

Косовские власти призвали ООН начать расследование против российского сотрудника

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре

В США раскрыли проект санкций против "Северного потока 2"

В США раскрыли проект санкций против "Северного потока 2"

В Госдуме не исключили участия делегации России в июньской сессии ПАСЕ

Увеличилось число жертв стрельбы в Вирджинии

Что случилось этой ночью: суббота, 1 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');