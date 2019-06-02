ПВО Сирии поразили воздушные цели противника в районе Дамаска

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - О мощных взрывах в воскресенье утром недалеко от столицы Сирии Дамаска сообщило сирийское государственное телевидение.

В свою очередь, сирийское информагентство SANA без конкретных данных проинформировало, что силы ПВО отразили атаку "противника".

По данным агентства, которое ссылается на армейские источники, в результате авиаудара израильских ВВС по пригороду Кунейтры погибли трое сирийских военнослужащих, семеро получили ранения. Району причинен материальный ущерб.

В то же время, официальный представитель израильских военных сообщил в субботу вечером, что две ракеты были пущены с территории Сирии в сторону Голанских высот, которые контролирует Израиль, но не привел подробностей.