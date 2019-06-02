Поиск

Армия Израиля подтвердила обстрел сирийской территории

Однако отметила, что атака была осуществлена в ответ на действия Сирии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В армии обороны Израиля подтвердили обстрел сирийской подробности, но отметили, что атака была осуществлена в ответ на действия Сирии.

"В субботу вечером две ракеты были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на Голанских высотах, одна из них разорвалась на израильской территории. В ответ мы поразили несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии. Среди них были две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных постов на Голанских высотах и батарея ПВО SA-2", - заявили в пресс-службе армии.

"Армия обороны Израиля возлагает на сирийский режим ответственность за все действия, осуществленные против Израиля, и будет жестко отвечать на любые попытки навредить израильским гражданам и территории", - добавили в армейской пресс-службе.

Как сообщало ранее сирийское агентство SANA, в результате израильских ударов трое сирийских военнослужащих были убиты, еще семь ранены.

В субботу армия Израиля проинформировала, что по контролируемой Израилем части Голанских высот были выпущены две ракеты.

Израиль Голанские высоты Сирия

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 июня

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

ПВО Сирии поразили воздушные цели противника в районе Дамаска

Трамп не исключил отмену соглашения об обмене секретными данными с Лондоном

Трамп не исключил отмену соглашения об обмене секретными данными с Лондоном

Российский военный самолет совершил пролет над базой спецназа США

Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США

Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США

Косовские власти призвали ООН начать расследование против российского сотрудника

Косовские власти призвали ООН начать расследование против российского сотрудника

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре

В США раскрыли проект санкций против "Северного потока 2"

В США раскрыли проект санкций против "Северного потока 2"

В Госдуме не исключили участия делегации России в июньской сессии ПАСЕ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');