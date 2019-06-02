Армия Израиля подтвердила обстрел сирийской территории

Однако отметила, что атака была осуществлена в ответ на действия Сирии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В армии обороны Израиля подтвердили обстрел сирийской подробности, но отметили, что атака была осуществлена в ответ на действия Сирии.

"В субботу вечером две ракеты были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на Голанских высотах, одна из них разорвалась на израильской территории. В ответ мы поразили несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии. Среди них были две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных постов на Голанских высотах и батарея ПВО SA-2", - заявили в пресс-службе армии.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q — Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.

"Армия обороны Израиля возлагает на сирийский режим ответственность за все действия, осуществленные против Израиля, и будет жестко отвечать на любые попытки навредить израильским гражданам и территории", - добавили в армейской пресс-службе.

Как сообщало ранее сирийское агентство SANA, в результате израильских ударов трое сирийских военнослужащих были убиты, еще семь ранены.

В субботу армия Израиля проинформировала, что по контролируемой Израилем части Голанских высот были выпущены две ракеты.