Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 июня

Неймара обвинили в изнасиловании, Сирия и Израиль обменялись ракетными обстрелами и авиаударами, "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании. По словам пострадавшей, чье имя скрывается в интересах следствия, преступление произошло 15 мая в Париже, куда футболист пригласил ее после знакомства в инстаграме.

- Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США. Теперь заявители должны предоставить информацию об аккаунтах в социальных сетях. Требование вступило в силу с июня 2019 года.

- Сирия и Израиль обменялись ракетными обстрелами и авиаударами. В субботу вечером в сторону контролируемой Израилем части Голанских высот с территории Сирии были выпущены две ракеты, после чего израильские ВВС совершили авиаудар по пригороду Кунейтры на границе с Израилем и юго-западной части Дамаска. Сирийское агентство SANA сообщило, что в результате авиаудара погибли три человека, еще семеро пострадали. Армия Израиля подтвердила обстрел сирийской территории, однако отметила, атака была осуществлена в ответ на действия Сирии.

- "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" со счетом 2:0 и выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб в шестой раз в своей истории занял первое место в главном клубном турнире Европы.

- Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек. Согласно последним данным Минздрава России, на стационарном лечении находятся 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - в средней степени тяжести.