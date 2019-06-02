Поиск

Не менее 10 человек пострадали при подрыве автобуса в Кабуле

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В пятом районе афганской столицы рано утром в воскресенье подорван автобус, десять человек пострадали, сообщило агентство Xinhua.

"Самодельное магнитное взрывное устройство было приведено в действие примерно 7:50 по местному времени (6:20 по Москве)", - говорится в сообщении.

По данным агентства, автобус перевозил студентов университета. В результате взрыва магнитной бомбы в автобусе, ранено, по меньшей мере, десять человек.

Афганистан

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 июня

Армия Израиля подтвердила обстрел сирийской территории

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

ПВО Сирии поразили воздушные цели противника в районе Дамаска

Трамп не исключил отмену соглашения об обмене секретными данными с Лондоном

Трамп не исключил отмену соглашения об обмене секретными данными с Лондоном

Российский военный самолет совершил пролет над базой спецназа США

Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США

Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США

Косовские власти призвали ООН начать расследование против российского сотрудника

Косовские власти призвали ООН начать расследование против российского сотрудника

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре

В США раскрыли проект санкций против "Северного потока 2"

В США раскрыли проект санкций против "Северного потока 2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');