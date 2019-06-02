Не менее 10 человек пострадали при подрыве автобуса в Кабуле

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В пятом районе афганской столицы рано утром в воскресенье подорван автобус, десять человек пострадали, сообщило агентство Xinhua.

"Самодельное магнитное взрывное устройство было приведено в действие примерно 7:50 по местному времени (6:20 по Москве)", - говорится в сообщении.

По данным агентства, автобус перевозил студентов университета. В результате взрыва магнитной бомбы в автобусе, ранено, по меньшей мере, десять человек.