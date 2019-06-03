Губернатор Иркутской области Левченко выписан из больницы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая, выписан из больницы, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального правительства.

"Губернатора выписали, находится на работе", - сказал собеседник агентства.

Левченко проходил обследование в Иркутске в связи с травмой спины.

"Самочувствие губернатора хорошее, он прошел все необходимые обследования и лечение, был выписан в выходные дни", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Как ранее сообщалось, губернатор Иркутской области Левченко 25 мая был госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения - болевой синдром в связи с травмой спины.

Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. Являлся депутатом Госдумы РФ третьего (1999-2003), пятого (2007-2011) и шестого (2011-2015) созывов, член КПРФ с 2004 года. Он возглавляет Иркутскую область с 2015 года.