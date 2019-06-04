Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко

Это произошло за шесть дней до перезахоронения бывшего диктатора

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения. Об этом сообщила газета El Pais.

Судьи вынесли это постановление по просьбе наследников каудильо.

Правительство ранее назначило на 10 июня эксгумацию останков Франко из гробницы в мемориальном комплексе "Долина Павших" под Мадридом. Это решение было предвыборным обещанием нынешнего премьер-министра Педро Санчеса, который считает неуместным мемориал бывшему диктатору на месте захоронения жертв гражданской войны.

В августе 2018 года правительство Испании приняло декрет о перезахоронении Франко, а в феврале дало наследникам диктатора 10 дней на выбор места перезахоронения его останков. По истечении этого срока правительство объявило, что генерала захоронят рядом с женой на кладбище в коммуне Эль-Пардо, а "Долину Павших" сделают монументом примирения нации. Однако семья Франко обратилась в Верховный суд.

Ранее наследники каудильо добивались, чтобы его захоронили в крипте собора Альмудена в Мадриде, рядом с дочерью, однако правительство им отказало, ссылаясь на сложности с обеспечением безопасности захоронения. Сейчас семья Франко потребовала приостановить перезахоронение до окончательного решения суда по всем аспектам дела, пишет El Pais. Суд удовлетворил их запрос.

Франко правил Испанией с 1939 по 1975 года. Перед смертью он обеспечил передачу власти королю Хуану Карлосу I. Франко умер в возрасте 82 лет от сердечного приступа. Его захоронили в мемориальном комплексе, который начали строить в 1940 году по его же приказу, в том числе с использованием труда политических заключенных. В "Долине павших" захоронены останки почти 34 тысяч жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и республиканцев, и фалангистов.