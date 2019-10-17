Конституционный суд Испании отклонил иск внуков Франко против его перезахоронения

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Испании отказался рассматривать иск потомков каудильо Франсиско Франко, которые требовали отменить перенос его останков из Долины Павших на кладбище Мингоррубио в Мадриде, где захоронена его жена. Об этом сообщает El Mundo.

По мнению суда, решение правительства о перезахоронении не нарушает фундаментальных прав заявителей, к примеру, права на равенство, идеологическую свободу или на неприкосновенность личной или семейной жизни. В связи с этим суд отказался принимать и обеспечительную меру по их иску и приостанавливать подготовку к эксгумации и переносу останков Франко.

По данным газеты, Франко могут перезахоронить 21 или 22 октября, это будет сделано за государственный счет.

Правительство Испании давно хотело убрать прах Франко из Долины Павших, мемориала, созданного в 1940 году по решению каудильо. Там были захоронены жертвы гражданской войны с обеих сторон, а впоследствии там похоронили и Франко. В правительстве решили, что мемориал должен оставаться местом примирения после гражданской войны, а не местом поклонения диктатору, тем более, что тот не погиб в сражении, а умер своей смертью.

15 февраля родственникам Франко дали две недели на выбор места нового захоронения. Они попросили перенести прах в крипту собора Альмудена в Мадриде, власти отказались, сославшись на невозможность обеспечить там безопасность. После этого чиновники решили захоронить каудильо рядом с женой и провести церемонию без воинских почестей.

В конце сентября Верховный суд Испании поддержал решение правительства и отклонил иск наследников Франко о перезахоронении останков в соборе Альмудена.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Он руководил страной с 1939 года до своей смерти в 1975 году. После этого, в соответствии с его решением, в Испании была восстановлена монархия.