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Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Продление предполагается на год - до 23 июня 2020 года

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В нем отмечается, что в случае окончательного утверждения ЕС этого решения, срок действия санкций решено продлить до 23 июня 2020 года.

Первые санкции за присоединение Крыма Евросоюз ввел в отношении России в марте 2014 года. Впоследствии к ним добавились санкции за события в Донбассе и инцидент 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

С июня 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", которые действуют в отношении физических и юридических лиц ЕС и ограничены территорией Крыма и Севастополя.

Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги на полуострове (в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, кроме чрезвычайных ситуаций), экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Также ЕС запрещает предоставлять техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.

ЕС Россия

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