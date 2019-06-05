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Парламент Таиланда переизбрал премьером лидера переворота 2014 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Прают Чан-Оча получил достаточное количество голосов в парламенте, чтобы остаться премьер-министром Таиланда, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на официальные данные подсчета голосов.

Чан-Оча получил 500 голосов депутатов против 244 голосов у кандидата от коалиции анти-милитаристских партий Танаторна Джуангрунгруангкита.

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Чан-Оча на должность премьера выдвинула основанная им про-военная Народная государственная партия власти Таиланда, получившая второе место по итогам выборов в марте 2019 года. Победа действующего премьера была фактически гарантированной, отмечает AP, так как главу правительства в Таиланде избирает и палата представителей, состоящая из 500 мест, и 250-местный сенат, члены которого назначались приближенными Чан-Оча, среди них есть военные.

Пост премьер-министра Прают Чан-Оча занимает с 2014 года, когда в стране произошел военный переворот.

Военный переворот в Таиланде произошел 22 мая 2014 года. Военные объявили о роспуске сената, введении военного положения, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей. Возглавил переворот командующий сухопутных войск генерал Прают Чан-Оча.

Таиланд Прают Чан-Оча

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