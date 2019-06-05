Поиск

Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.

Согласно результатам социсследования, проведенного для телеканала CNN, 54% опрошенных выразили уверенность, что Трамп победит на следующих выборах главы государства. 41% респондентов придерживаются противоположного мнения. Еще 5% не смогли ответить на этот вопрос.

В миреТреть американцев согласились поддержать Трампа на президентских выборах 2020 годаЧитать подробнее

Для сравнения, в начале декабря 2018 года чуть больше половины (51%) опрошенных были уверены, что Трамп потерпит поражение на выборах 2020 года.

Между тем, опрос также показывает, что деятельность Трампа на посту главы государства в настоящее время одобряют 44% американцев, а не одобряют - 49%.

При этом тем, кто негативно оценивает деятельность президента, задали вопрос о том, что именно им не нравится. Согласно результатам опроса, 13% назвали в качестве причины недовольства ложь со стороны Трампа, 11% считают его расистом, 11% - некомпетентным.

Опрос проводился с 28 по 31 мая, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

США Дональд Трамп

Новости

Парламент Таиланда переизбрал премьером лидера переворота 2014 года

Что произошло за день: среда, 5 июня

Россия и Китай решили вместе противостоять валютному шантажу

Си Цзиньпин предложил России защищать мир вместе

Си Цзиньпин предложил России защищать мир вместе
Война санкций

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС концом имперского проекта России

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС концом имперского проекта России

В Раде начали собирать подписи за отставку главы МВД Украины из-за убийства ребенка

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

В Чернобыле спрогнозировали резкий рост туристического потока после сериала НВО

В Чернобыле спрогнозировали резкий рост туристического потока после сериала НВО

Матвиенко предложила заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом

Матвиенко предложила заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');