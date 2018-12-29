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Треть американцев согласились поддержать Трампа на президентских выборах 2020 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Треть американцев с большой вероятностью готовы проголосовать за президента США Дональда Трампа, если он решит переизбираться в 2020 году. Об этом сообщило в субботу издание The Hill со ссылкой на опрос центра политических наук Америки Гарвардского университета (Harvard CAPS) и исследовательской компании Harris.

Так, 22% опрошенных заявили, что они "определенно" будут голосовать за Трампа, 11% сказали, что они "вероятнее всего" будут голосовать за Трампа.

В то же время 33% респондентов готовы "определенно" проголосовать за кандидата от Демократической партии, который будет участвовать в президентских выборах 2020 года. Еще 11% заявили, что "вероятнее всего" будут голосовать за демократа.

Еще около 11% респондентов сказали, что они будут голосовать не за Трампа и не за кандидата от демократов, а порядка 13% пока не определились с выбором.

Эксперты ожидают, что Трамп с большой вероятностью будет участвовать в очередных выборах в США. Так, Трамп подал документы на переизбрание в избирательную комиссию в день вступления в должность президента США - 20 января 2017 года.

Опрос был проведен в период с 24-26 декабря, в нем приняли участие 1473 респондента.

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Теги: США, Дональд Трамп
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