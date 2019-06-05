Поиск

97-летний американец прыгнул с парашютом в память о высадке союзников в Нормандии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Несколько ветеранов Второй мировой войны совершили прыжки с парашютом во французской Нормандии по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в 1944 году, сообщают местные СМИ.

Возраст мужчин, прыгнувших в сопровождении инструкторов, - от 94 до 97 лет. Они осуществили прыжки в коммуне Саннервиль. Такая идея пришла ветеранам в голову, потому что все они - участвовали в боях в Нормандии, причем высаживались там именно таким образом - прыгнув с парашютом.

Первым такой прыжок совершил 97-летний Том Райс. Он в составе 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США 75 лет назад точно так же высаживался в Нормандии. По его словам, в среду он приземлился практически в том же месте, что и в 1944 году.

"Все прошло отлично. Отличный прыжок. Я чувствую себя прекрасно", - сказал Райс после прыжка.

Его примеру последовали и двое других ветеранов - 95-летний британец Харри Ред и его 94-летний соотечественник Джон Хаттон.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.

США Нормандия

Новости по теме

Новости

Кубинский бизнес спрогнозировал многомиллионные потери от санкций США

Американцы стали меньше бояться России

Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года

Парламент Таиланда переизбрал премьером лидера переворота 2014 года

Что произошло за день: среда, 5 июня

Россия и Китай решили вместе противостоять валютному шантажу

Си Цзиньпин предложил России защищать мир вместе

Си Цзиньпин предложил России защищать мир вместе
Война санкций

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС концом имперского проекта России

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС концом имперского проекта России

В Раде начали собирать подписи за отставку главы МВД Украины из-за убийства ребенка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');