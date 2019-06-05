97-летний американец прыгнул с парашютом в память о высадке союзников в Нормандии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Несколько ветеранов Второй мировой войны совершили прыжки с парашютом во французской Нормандии по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в 1944 году, сообщают местные СМИ.

Возраст мужчин, прыгнувших в сопровождении инструкторов, - от 94 до 97 лет. Они осуществили прыжки в коммуне Саннервиль. Такая идея пришла ветеранам в голову, потому что все они - участвовали в боях в Нормандии, причем высаживались там именно таким образом - прыгнув с парашютом.

Первым такой прыжок совершил 97-летний Том Райс. Он в составе 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США 75 лет назад точно так же высаживался в Нормандии. По его словам, в среду он приземлился практически в том же месте, что и в 1944 году.

"Все прошло отлично. Отличный прыжок. Я чувствую себя прекрасно", - сказал Райс после прыжка.

Его примеру последовали и двое других ветеранов - 95-летний британец Харри Ред и его 94-летний соотечественник Джон Хаттон.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.