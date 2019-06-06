Путин не увидел проблемы в том, что его не позвали на торжества в Нормандии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не видит проблемы в том, что его не пригласили на празднование 75-летия высадки союзнических войск в Нормандии, которое сегодня отмечается во Франции.

"По поводу приглашения... мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

"Если заняться какой-то конспирологией, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты с нами", - добавил президент РФ.

В торжествах, которые сегодня проходят в Нормандии, принимают участие представители более 10 стран, в том числе президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.