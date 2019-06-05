МИД РФ призвал не преувеличивать роль союзников в победе над Третьим рейхом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не преувеличивать вклад в союзников в победе во Второй мировой войне; об этом она заявила на брифинге в среду, когда в британском Портсмуте проходят торжества в часть 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

"Мы отдаем дань памяти всем павшим в боях на "Втором фронте" в Европе. Вклад союзников в победу над Третьим рейхом понятен. Его не следует, безусловно, преувеличивать. Тем более умалять при этом значение титанических усилий Советского Союза, без которых этой победы просто не было бы", - сказала она.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.

"Как отмечают историки, высадка в Нормандии не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой и Великой отечественной войны. Он был уже предопределен в результате побед Красной Армии, прежде всего, под Сталинградом, Курском", - отметила Захарова.

"На протяжении трех лет Великобритания, а затем США всячески затягивали решение о "Втором фронте", ограничиваясь проведением боевых операций, которые имели локальное значение. Прослеживалось стремление дождаться максимального ослабления военной мощи Германии вследствие колоссальных потерь, которые она несла на Востоке, тем самым снизить свои потери на западе. Еще раз говорю, что это мнение историков", - заявила официальный представитель МИД РФ.

"Были и политические соображения, к сожалению, в тот момент, когда наша страна несла колоссальные потери, о чем многие предпочитают сейчас не вспоминать. Открытие "Второго фронта", даже с учетом поздних сроков, должно было облегчить выполнение боевых задач соединениям и частям Советской Армии. На практике пришлось и выручать западных союзников, потерпевших от нацистов поражение в Арденнах. Надеюсь, что об этом помнят наши партнеры", - сказала Захарова.

На торжественные мероприятия в Портсмут в среду прибыл президент США Дональд Трамп, а также лидеры 15-ти стран, включая премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьеров Австралии и Канады Скотта Моррисона и Джастина Трюдо.

Основное мероприятие состоится в четверг в Нормандии. Французская сторона направила России приглашение без указания уровня представительства. Кто будет представлять Россию, пока не сообщалось.