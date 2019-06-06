Российские туристы в 2018 году потратили за рубежом почти $35 млрд

Это на 11% больше, чем в 2017 году

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия в 2018 году заняла седьмое место в мире по расходам своих граждан на путешествия за рубежом. Об этом сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) в четверг.

В 2018 году российские туристы потратили за рубежом $34,5 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее. Россия заняла седьмое место среди всех стран мира по этому показателю.

Больше всего во время зарубежных поездок тратят туристы из Китая, их расходы выросли на 5% по сравнению с 2017 годом и составили $277 млрд. На втором месте граждане США с тратами в $144 млрд, что на 7% больше, чем годом ранее. На третьем - Германия ($94 млрд, плюс 1%), на четвертом - Великобритания ($75,8 млрд, прирост - 3%). Также в первой пятерке Франция ($48 млрд, плюс 11%). На шестом месте - Австралия ($36,8 млрд, плюс 10%).

Восьмое, девятое и десятое места заняли Канада, Южная Корея и Италия, граждане которых потратили $33 млрд, $32 млрд и $30 млрд соответственно.

Туристы во всем мире, по данным UNWTO, потратили в 2018 году $1,7 трлн, что на 4% больше, чем годом ранее.

По статистике Погранслужбы ФСБ России, граждане РФ по итогам 2018 года совершили 44,5 млн поездок за границу с различными целями, это на 4% больше, чем годом ранее.