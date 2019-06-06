Поиск

В гаубичном снаряде в Эстонии нашли 5,1 тыс. рублей времен Николая II

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Пярнуском уезде Эстонии обнаружен артиллерийский снаряд, внутри которого вместо взрывчатого вещества были спрятаны купюры Российской Империи.

Как сообщила в четверг пресс-служба Спасательного департамента, "Западно-Эстонская группа саперов вчера отреагировала на вызов в волость Ляэнеранна (Laaneranna) в Хельмкюлла (Helmkula), где во время землекопных работ было обнаружено взрывное устройство. По оценке саперов, речь шла о снаряде в 150 мм времен Первой мировой войны".

Саперы обнаружили, что взрывное устройство можно транспортировать для уничтожения. Однако в ходе подготовки к уничтожению выяснилось, что внутри вместо взрывчатого вещества находятся бумажные деньги.

Главный сапер Западно-Эстонской группы Олег Шапкин сказал, что речь идет о различных купюрах царской эпохи, они были выпущены в период с 1898 по 1910 год. "Купюры в хорошем состоянии и в ходе взрыва не пострадали. Всего различными купюрами около 5 100 рублей", - сообщила газета Postimees.

Руководитель отделения археологии Департамента охраны памятников старины Улла Кадакас сказала, что речь идет о тайнике, то есть внутрь снаряда купюры положили осознанно, чтобы скрыть от возможной угрозы.

На основании найденных материалов, вероятно, можно установить владельца, поэтому речь не идет об археологической находке в понимании Закона об охране памятников старины. Но с культурной точки зрения находка важная, поэтому Кадакас надеется, что местные вместе с региональными музеями выяснят обстоятельства случившегося и раскроют историю попадания банкнот в снаряд.

Эстония

Новости

Что произошло за день: четверг, 6 июня

Российские туристы в 2018 году потратили за рубежом почти $35 млрд

Российские туристы в 2018 году потратили за рубежом почти $35 млрд

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готовится к "газовой войне"

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готовится к "газовой войне"

Путин заверил европейцев, что России не нужен развал их стран

Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Boeing собрался заключить с Китаем один из крупнейших контрактов в своей истории

ПМЭФ-2019

Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Рада отказала Зеленскому в увольнении третьего за день топ-чиновника

Рада отказала Зеленскому в увольнении третьего за день топ-чиновника

Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');