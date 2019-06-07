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Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который никто не мог открыть 40 лет

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Турист в канадском музее Vermilion Heritage с первой попытки смог взломать сейф, который не могли открыть на протяжении сорока лет, сообщает телеканал CNN.

"Таинственный сейф хранился в подвале музея Vermilion в канадской Альберте десятки лет. Для его взлома нанимали кузнецов, представителей компании-производителя, бывших работников музея, а затем и обычных посетителей. Открыть сейф не могли сорок лет, но внезапно это получилось у одного из туристов", - передает телеканал.

По данным CNN, взломать шифр смог канадский путешественник, который попросил показать ему и его семье музей, хотя тот был уже закрыт. Турист прислонил ухо к сейфу и набрал комбинацию 20-40-60 на 60-значном циферблате, после чего, к удивлению присутствующих, сейф открылся.

"К сожалению, содержимое оказалось разочаровывающим. Там были старые документы, несколько чеков и блокнот официантки. Все это датировалось 1977-1978 годами", - сообщает телеканал.

Как отмечается, изначально сейф принадлежал отелю Brunswick, который был открыт в начале 1900-х годов. Спустя 70 лет гостиница закрылась, а сейф отошел музею, где и хранился запертым.

Канада

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