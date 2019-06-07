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Сирийские военные отразили две атаки боевиков в провинции Хама за сутки

При поддержке ВКС России правительственные силы уничтожили более 120 террористов, 5 танков, 3 БМП, 9 пикапов, установку РСЗО

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о двух массированных атаках террористов на позиции правительственных сил в провинции Хама, предпринятых за минувшие сутки.

"6 июня 2019 года с наступлением темного времени суток около 500 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) и союзных им формирований атаковали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама. В наступлении боевиков участвовало шесть танков, четыре боевых машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и другая военная техника", - заявил на брифинге в пятницу руководитель ЦПВС генерал-майор Виктор Купчишин.

По его информации, в ходе оборонительного боя при поддержке ВКС России правительственными силами САР уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.

"7 июня в 10:45 незаконные вооруженные формирования из Идлибской зоны деэскалации предприняли атаки на позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама. В нападении на населенный пункт Корназ участвовало около 80 боевиков и семь пикапов. В атаке на населенный пункт Хамамият приняло участие около 60 боевиков при поддержке двух танков, одной БМП и одного пикапа", - рассказал Купчишин.

При отражении нападений сирийские военные уничтожили более 20 боевиков, один танк и два пикапа, отметил руководитель ЦПВС.

"В целях восполнения боевых потерь незаконные вооруженные формирования проводят перегруппировку сил, осуществляют переброску подкрепления, вооружения и военной техники. В районе населенного пункта Морек севернее города Хама отмечена концентрация отрядов бандформирований общей численностью около 1 тыс. боевиков", - сообщил Купчишин.

Сирия Минобороны РФ

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