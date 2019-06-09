Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате

В обоих городах связь работает с перебоями

Полиция задерживает участника несанкционированного митинга в Алма-Ате Фото: Reuters

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

По его словам, протестующие вышли на улицы по призыву запрещенной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана". "Беглый руководитель этой организации (Мухтар Аблязов) накануне выборов вел массированную пропагандистскую работу по дискредитации власти в стране, бойкоту внеочередных выборов, призывал к антиобщественным действиям в период выборов", - отметил Кожаев.

"Конечно, столь массированная обработка населения из-за рубежа не могла пройти бесследно, видимо,с этим связно, что какая-то часть населения откликнулась на эти призывы", - добавил первый замиинстра внутренних дел.

Кожаев подчеркнул, что задержанных на митингах журналистов освободят.

Он отметил, что на избирательных участках не зарегистрировано серьезных нарушений.

Сотни человек собрались на несанкционированные акции протеста в Алма-Ате и Нур-Султане. Связь в обоих городах работает с перебоями, в Нур-Султане движение по проспектам Республики и Абая перекрыто.

В Казахстане в воскресенье проходят внеочередные выборы президента.