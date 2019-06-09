В Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Граждане Казахстана в воскресенье выберут нового президента страны. Всего в Казахстане и за его пределами для проведения выборов созданы 9 тыс. 968 избирательных участков, в зарубежных диппредставительствах республики будут работать 65 участков. Большинство из них откроются для избирателей в 07:00 по времени казахстанской столицы (04:00 мск), еще 48 участков начнут работу на час раньше - в 6:00.

Избиратели вправе проголосовать до 20:00 местного времени (17:00 мск), после чего на избирательных участках начнется подсчет голосов. При этом законодательством оговаривается, что время работы может быть подкорректировано территориальными избирательными комиссиями, но голосование должно быть закончено не позднее 22:00.

Казахстанцам предстоит сделать выбор из семи кандидатов.

Казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым выдвинула на пост главы государства действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Казахстанская демократическая партия "Ак жол" выдвинула на выборы депутата мажилиса Данию Еспаеву, она стала первой женщиной в стране, которую Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты.

От народно-демократической патриотической партии "Ауыл" зарегистрирован председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков, от Коммунистической народной партии Казахстана - член парламента Жамбыл Ахметбеков, от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации") - журналист Амиржан Косанов.

Кандидатом от общественного движения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи) зарегистрирован писатель Садыбек Тугел, от Федерации профсоюзов Казахстана баллотируется экс-депутат, председатель регионального объединения профсоюзов Амангельды Таспихов.

В избирательных бюллетенях кандидаты будут указаны в следующем порядке: первый - Ахметбеков, второй - Еспаева, третий - Косанов, четвертый - Рахимбеков, пятый - Таспихов, шестой - Токаев, седьмой - Тугел. Графы "против всех" в бюллетенях не будет.

Согласно казахстанской Конституции, президент страны избирается совершеннолетними гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Выборным законодательством не предусмотрен процентно-количественный минимум участия избирателей в голосовании как показатель того, можно ли считать выборы состоявшимися или нет. Показатель явки на предыдущих президентских выборах в 2015 году составил 95,22%.

Избранным главой государства считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если ни один из кандидатов не получит необходимого числа голосов, проводится повторное голосование, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Подсчет голосов на избирательных участках и составление протокола о результатах голосования начинается после закрытия участков и не должно превышать 12 часов с начала подсчета. ЦИК на основании протоколов территориальных избирательных комиссий не позднее чем в семидневный срок после выборов устанавливает их итоги и регистрирует избранного главу государства.