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Два человека погибли во время протестов на Гаити

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли и пять получили ранения во время протестов, охвативших столицу Гаити и еще несколько городов страны, сообщает Associated Press.

Как рассказал агентству представитель полиции Майкл-Анж Юнес, два человека были убиты, четыре получили огнестрельные ранения в ходе протестов, охвативших столицу Порт-о-Пренс.

При этом он не уточнил, кто именно применил оружие.

Кроме того, в ходе столкновений брошенным камнем также был ранен полицейский.

Протестующие подожгли две полицейские машины и два здания. Полиция воздвигла баррикады возле президентского дворца и применила слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов.

Аналогичные акции протеста прошли в гаитянских городах Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив. Демонстранты, представляющие самые разные слои общества, требуют отставки президента Жовенеля Моиза.

Гаити

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