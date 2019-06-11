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Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".

По предварительным данным, на месте пожара были обнаружены тела четверых людей, еще двое скончались в больнице после госпитализации в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление продуктами горения". Сейчас известно о пятерых пострадавших.

Возгорание произошло возле выхода из одноэтажного корпуса больницы с деревянной крышей. На данный момент, сообщает ГСЧС Украины, пожар площадью более 500 квадратных метров ликвидирован.

Ранее в одесской психиатрической больнице уже происходило возгорание. 16 апреля пожар возник в комнате дневного стационара. В результате была уничтожена крыша над палатой и крыша над столовой.

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